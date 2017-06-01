澳新汇市：澳元和新西兰元双双下跌，受中国制造业PMI疲软拖累

路透悉尼/惠灵顿6月1日 - 澳元和新西兰元周四连袂下跌，因中国财新5月制造业采购经理人指数(PMI)意外收缩。

澳元兑美元从早前的0.7431跌至0.7394。若跌破0.7370则将下探上月触及的低点0.7329。

中国不尽如人意的经济报告发布后，澳元下跌0.005美元左右。

财新/Markit周四联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)月降至49.6，不及上月的50.3和路透预估中值50.1，为11个月来首度降到荣枯线下方，并创下11个月新低。这与官方数据形成反差，后者显示制造业活动仍在扩张。

“中国制造业PMI数据出炉之前的几分钟，澳元还受零售销售数据提振，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。

今日稍早公布的数据显示，澳洲4月经季节调整的零售销售较前月增长1%。路透调查预估为增长0.3%。

欧元兑澳元扩大涨幅，触及一年新高1.5225澳元。

澳元兑瑞郎下挫，站在一年低位附近。