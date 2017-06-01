澳新汇市：澳元和新西兰元双双下跌，受中国制造业PMI疲软拖累

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼/惠灵顿6月1日 - 澳元和新西兰元周四连袂下跌，因中国财新5月制造业采购经理人指数(PMI)意外收缩。
澳元兑美元从早前的0.7431跌至0.7394。若跌破0.7370则将下探上月触及的低点0.7329。
中国不尽如人意的经济报告发布后，澳元下跌0.005美元左右。
财新/Markit周四联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)月降至49.6，不及上月的50.3和路透预估中值50.1，为11个月来首度降到荣枯线下方，并创下11个月新低。这与官方数据形成反差，后者显示制造业活动仍在扩张。
“中国制造业PMI数据出炉之前的几分钟，澳元还受零售销售数据提振，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
今日稍早公布的数据显示，澳洲4月经季节调整的零售销售较前月增长1%。路透调查预估为增长0.3%。
欧元兑澳元扩大涨幅，触及一年新高1.5225澳元。
澳元兑瑞郎下挫，站在一年低位附近。
新西兰元兑美元下滑至0.7076美元，脱离隔夜触及的三个月高位0.7124美元。(完) (编译 侯雪苹/王颖；审校 龚芳/陈宗琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为