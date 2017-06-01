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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 14:07 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：澳元受中国PMI疲软打压

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* 澳元/美元跌0.39%，新西兰元/美元跌0.1%，美元/日圆涨0.16%，英镑/美元跌0.19%

* 美元/在岸人民币跌0.37%，美元/离岸人民币跌0.23%，美元/印度卢比跌0.15%，美元/马币涨0.21%

* 日经指数涨1.03%，沪综指跌0.3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.08%，美国原油涨0.87%，美国10年期公债收益率2.2132%

* 中国5月财新制造业PMI近一年首度收缩至49.6，与官方指数走势背离

* YouGov最新民调显示，特雷莎梅的保守党支持率较工党仅领先三个百分点

* 澳洲第一季企业投资止跌回升，4月零售销售强劲反弹(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)
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