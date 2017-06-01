《汇市简讯》欧洲盘初：澳元受中国PMI疲软打压

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
0555GMT
* 澳元/美元跌0.39%，新西兰元/美元跌0.1%，美元/日圆涨0.16%，英镑/美元跌0.19%
* 美元/在岸人民币跌0.37%，美元/离岸人民币跌0.23%，美元/印度卢比跌0.15%，美元/马币涨0.21%
* 日经指数涨1.03%，沪综指跌0.3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.08%，美国原油涨0.87%，美国10年期公债收益率2.2132%
* 中国5月财新制造业PMI近一年首度收缩至49.6，与官方指数走势背离
* YouGov最新民调显示，特雷莎梅的保守党支持率较工党仅领先三个百分点
* 澳洲第一季企业投资止跌回升，4月零售销售强劲反弹(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为