《全球汇市》美元回稳，中国PMI数据疲软拖累澳元回落

* 市场观望美国就业数据，令美元获得喘息空间 * 中国财新PMI数据打击澳元回落 * 英镑/美元较低点回升0.01美元 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦6月1日 - 美国公债收益率(殖利率)走高，以及市场愈发预期美国本月将升息，协助美元周四扳回部分跌幅。 美元指数此前创下去年3月以来最大两周跌幅，因欧元区数据好转之际，美国数据却表现不稳，且市场对特朗普政府将提振经济成长与通胀的信心消退。 交易员称，市场等待周五将公布的非农就业数据，这或许会给美元一些喘息之机，美元指数在欧洲盘初的涨幅略高于0.1%。 但这些涨幅主要源于兑日圆和走软的英镑，几乎没有分析师目前愿意作空欧元。 “我们看到本周欧元出现了获利了结，原因是对意大利和希腊的担忧，以及(欧洲央行总裁)德拉吉发表的鸽派言论，”美银美林的10国集团外汇策略负责人Athanasios Vamvakidis在伦敦说。 “欧元的反弹速度有点意思。人们显然试图逢低买进(欧元)。但目前我们看到的或许只是等待明日公布非农就业数据。” 0745GMT，美元兑欧元 上涨0.1%至1.1233美元，较上周触及的六个半月高位1.1268美元低出约0.0033美元。美元兑日圆 报110.92日圆，美元兑英镑 报1.2865美元，涨幅均为0.2%。 亚洲时段波动最大的当属澳元，受中国财新5月制造业采购经理人指数(PMI)意外萎缩的冲击。 财新数据与官方数据差异巨大，周三公布的中国5月官方制造业PMI显示国内制造业稳步成长 。澳元应声下跌多达0.5%。 澳元兑美元 在欧洲市场已部分止住跌幅，最新下跌0.25%，报0.7384美元。 人民币在数据公布后仍保持坚挺，在岸人民币指导价触及近七个月最高水位。 本周受到大选民调结果影响而起伏跌宕的英镑兑美元 下跌0.2%至1.2871，脱离 周三日高1.2921。 上日另一份民调显示，首相特雷莎梅所属的保守党领先幅度仅3个百分点，目前各界开 始质疑她能否取得多数优势。其他民调则显示，她所拥有的领先幅度还是超过10个百分点以 上，且将稳稳地胜出。 市场押注情况显示，保守党胜选的机率超过九成，英镑目前交易水准较过去一周低点高 出近0.01美元。 “可以感受到的是，英镑很努力想往上走，但不断被打回来。” “利空题材包括民调显示工党落后幅度缩小，或者是今天早上Nationwide数据显示英国 房价连续三个月下跌。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1230 1.1241 -0.10 +6.82 1.0513 美元/日圆 111.11 110.75 +0.33 -4.93 116.87 欧元/日圆 124.81 124.53 +0.22 +1.36 123.14 美元/瑞郎 0.9702 0.9676 +0.27 -4.68 1.0178 英镑/美元 1.2883 1.2888 -0.04 +4.43 1.2336 美元/加元 1.3478 1.3499 -0.16 +0.36 1.3430 美元/离岸人民币 6.7588 6.7457 +0.19 -3.07 6.9726 澳元/美元 0.7408 0.7429 -0.28 +2.67 0.7215 新西兰元/美元 0.7072 0.7082 -0.14 +1.89 0.6941 欧元/瑞郎 1.0898 1.0879 +0.17 +1.69 1.0717 欧元/英镑 0.8715 0.8721 -0.07 +2.31 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7666 9.7682 -0.02 +1.95 9.5799 美元/挪威克朗 8.4239 8.4338 -0.12 -2.47 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 蔡美珍/汪红英/王琛/张明钧; 审校 张涛/于春红/孙茉莉)