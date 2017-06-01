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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 16:58 BJT

《全球汇市》美元回稳，中国PMI数据疲软拖累澳元回落

    * 市场观望美国就业数据，令美元获得喘息空间
    * 中国财新PMI数据打击澳元回落
    * 英镑/美元较低点回升0.01美元
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦6月1日 - 美国公债收益率(殖利率)走高，以及市场愈发预期美国本月将升息，协助美元周四扳回部分跌幅。
    
    美元指数此前创下去年3月以来最大两周跌幅，因欧元区数据好转之际，美国数据却表现不稳，且市场对特朗普政府将提振经济成长与通胀的信心消退。

    交易员称，市场等待周五将公布的非农就业数据，这或许会给美元一些喘息之机，美元指数在欧洲盘初的涨幅略高于0.1%。
    
    但这些涨幅主要源于兑日圆和走软的英镑，几乎没有分析师目前愿意作空欧元。
    
    “我们看到本周欧元出现了获利了结，原因是对意大利和希腊的担忧，以及(欧洲央行总裁)德拉吉发表的鸽派言论，”美银美林的10国集团外汇策略负责人Athanasios Vamvakidis在伦敦说。
    
    “欧元的反弹速度有点意思。人们显然试图逢低买进(欧元)。但目前我们看到的或许只是等待明日公布非农就业数据。”

    0745GMT，美元兑欧元      上涨0.1%至1.1233美元，较上周触及的六个半月高位1.1268美元低出约0.0033美元。美元兑日圆      报110.92日圆，美元兑英镑      报1.2865美元，涨幅均为0.2%。
    
    亚洲时段波动最大的当属澳元，受中国财新5月制造业采购经理人指数(PMI)意外萎缩的冲击。            
    
    财新数据与官方数据差异巨大，周三公布的中国5月官方制造业PMI显示国内制造业稳步成长            。澳元应声下跌多达0.5%。
    
    澳元兑美元        在欧洲市场已部分止住跌幅，最新下跌0.25%，报0.7384美元。
    
    人民币在数据公布后仍保持坚挺，在岸人民币指导价触及近七个月最高水位。

    本周受到大选民调结果影响而起伏跌宕的英镑兑美元        下跌0.2%至1.2871，脱离
周三日高1.2921。
    
    上日另一份民调显示，首相特雷莎梅所属的保守党领先幅度仅3个百分点，目前各界开
始质疑她能否取得多数优势。其他民调则显示，她所拥有的领先幅度还是超过10个百分点以
上，且将稳稳地胜出。
    
    市场押注情况显示，保守党胜选的机率超过九成，英镑目前交易水准较过去一周低点高
出近0.01美元。
    
    “可以感受到的是，英镑很努力想往上走，但不断被打回来。”
    
    “利空题材包括民调显示工党落后幅度缩小，或者是今天早上Nationwide数据显示英国
房价连续三个月下跌。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1230  1.1241  -0.10  +6.82  1.0513
    美元/日圆                   111.11  110.75  +0.33  -4.93  116.87
    欧元/日圆                   124.81  124.53  +0.22  +1.36  123.14
    美元/瑞郎                   0.9702  0.9676  +0.27  -4.68  1.0178
    英镑/美元                   1.2883  1.2888  -0.04  +4.43  1.2336
    美元/加元                   1.3478  1.3499  -0.16  +0.36  1.3430
    美元/离岸人民币                6.7588  6.7457  +0.19  -3.07  6.9726
    澳元/美元                   0.7408  0.7429  -0.28  +2.67  0.7215
    新西兰元/美元               0.7072  0.7082  -0.14  +1.89  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0898  1.0879  +0.17  +1.69  1.0717
    欧元/英镑                   0.8715  0.8721  -0.07  +2.31  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7666  9.7682  -0.02  +1.95  9.5799
    美元/挪威克朗               8.4239  8.4338  -0.12  -2.47  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 蔡美珍/汪红英/王琛/张明钧; 审校 张涛/于春红/孙茉莉)
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