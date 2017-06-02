澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受中国制造业PMI和商品价格下跌拖累

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透惠灵顿6月2日 - 澳元和新西兰元周五下滑，因美元全线走强，且中国制造业活动意外疲软引发担忧。
澳元兑美元跌至三周低点0.7372美元，过去24小时下跌0.005美元，本周跌幅将达0.7%左右。
财新/Markit周四联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)5月降至49.6，不及上月的50.3和路透预估中值50.1，为11个月来首度降到荣枯线下方，并创下11个月新低。
澳元之后面临艰困之役，因美元隔夜受美国乐观民间就业数据的带动而上涨，投资人等候备受关注的非农就业报告，以期另有潜在的提振力道。
BNZ Bank汇市策略师Jason Wong表示，“这再加上铁矿石价格挫跌近2%，以及外界益发预期...澳洲经济增长可能为负值，这造成了澳元出现贬值。”他指的是下周三出炉的澳洲第一季GDP数据。
分析师表示，澳元可能在重要技术位0.7330寻获买家。
澳元兑新西兰元跌至四个月低位1.0445澳元。
新西兰元兑美元从上日的约0.7090小跌至0.7069，难以升逾周三触及的三个月高位0.7123。周线大致持平，下周一逢国定假日，新西兰元未来几天交投可能相当淡静。
下个重要事件是周三公布的乳品标售情况，关注价格是否持续回升。(完) (编译 张荻/戴素萍 审校 王丽鑫/李婷仪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为