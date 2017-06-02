澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受中国制造业PMI和商品价格下跌拖累

路透惠灵顿6月2日 - 澳元和新西兰元周五下滑，因美元全线走强，且中国制造业活动意外疲软引发担忧。

澳元兑美元跌至三周低点0.7372美元，过去24小时下跌0.005美元，本周跌幅将达0.7%左右。

财新/Markit周四联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)5月降至49.6，不及上月的50.3和路透预估中值50.1，为11个月来首度降到荣枯线下方，并创下11个月新低。

澳元之后面临艰困之役，因美元隔夜受美国乐观民间就业数据的带动而上涨，投资人等候备受关注的非农就业报告，以期另有潜在的提振力道。

BNZ Bank汇市策略师Jason Wong表示，“这再加上铁矿石价格挫跌近2%，以及外界益发预期...澳洲经济增长可能为负值，这造成了澳元出现贬值。”他指的是下周三出炉的澳洲第一季GDP数据。

分析师表示，澳元可能在重要技术位0.7330寻获买家。

澳元兑新西兰元跌至四个月低位1.0445澳元。

新西兰元兑美元从上日的约0.7090小跌至0.7069，难以升逾周三触及的三个月高位0.7123。周线大致持平，下周一逢国定假日，新西兰元未来几天交投可能相当淡静。