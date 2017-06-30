澳新汇市：澳元受中国PMI数据提振处于三个月高位，新西兰元持坚

路透悉尼6月30日 - 澳元周五升至逾三个月高位，并可能创出3月中旬以来的最大周线涨幅，因调查显示中国制造业稳健成长。中国是澳洲的头号贸易伙伴。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51.7，连续11个月处于扩张区间，而且是3月以来最高水准。

该数据高于路透调查预估中值51.0。

中国数据公布后，澳元触及3月21日以来最高的0.7712美元。

澳元周线上涨将近1.9%，本月上涨3.66%，澳元在3月、4月和5月都是下滑。

“澳元走势变动得比我们原本预期的略快，但我们认为澳元上涨的可行性比下行来得更大。如果澳元继续上涨我也不会感到意外。”澳洲联邦银行(CBA)汇率分析师Richard Grace说。

投资者也密切关注澳洲央行的货币政策声明，研判其中性立场是否会有改变。澳洲央行下周二将开会，外界普遍预计央行将维持利率在1.50%的记录低位。

新西兰元兑美元报0.7317美元，距离本周稍早触及的近五个月高点0.7344不远。

新西兰元周线料将连续第七周上涨。月线将上升3.3%，为连续第二个月上升。(完) (编译 张涛/李婷仪 审校 陈宗琦/高琦)