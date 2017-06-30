《全球汇市》欧元有望创七年来最大季度涨幅，中国PMI数据提振澳元

* 欧元大涨后升势暂停，在14个月高位附近持稳 * 欧元第二季有望涨7%，创2010年第三季以来最大季度涨幅 * 澳元触及三个月高位，之前中国公布乐观的制造业PMI数据 * 美元指数触及九个月新低 路透新加坡6月30日 - 欧元周五在14个月高位附近持稳，有望创近七年来最大季度涨幅，因对欧洲央行准备缩减货币刺激举措的预期升温，提振欧元。 欧洲央行总裁德拉吉周二的讲话提升了对该央行最早9月宣布缩减刺激的预期，之后欧元急升。 此外英国央行总裁卡尼以及加拿大央行的两名高层决策人士周三的讲话提升了外界对两家央行可能加息的预期，令美元承压。 “显然情况在发生变化，G10国家央行看上去确实要有一些协同动作，”OANDA的亚太交易负责人Stephen Innes称，意指一系列关于货币政策的偏鹰派言论。 欧元/美元 报1.1441，临近本周所创自2016年5月以来的高点1.1445，本周欧元已累计上涨2.2%。 4-6月季度欧元已经攀升7.4%，料为2010年7-9月季度以来最佳表现。 三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino称，市场目前聚焦于欧元能否涨超1.15美元，此为过去两年大部分时间中欧元上涨的阻力位。 “从普遍看法来判断，可能会试探这个水平，”Ino说道。 美元兑一篮子货币触及九个月低位，因市场愈发认为欧洲和加拿大将采取更偏鹰派的货币政策，并且质疑美国今年是否还会再升息。 周五稍早美元指数 一度低见95.470，现报95.520。 澳元触及三个月高位，因调查显示中国制造业活动表现超出市场预期。商品货币还因油价持坚而受到支撑。 澳元兑美元 微涨0.2%至0.7699，盘中一度涨至0.7712，为3月以来最高水准。 投资者将密切关注定于下周二公布的澳洲央行货币政策声明，从中寻找其转变中性立场的蛛丝马迹。市场广泛预期澳洲央行会在下周维持利率在纪录低位1.50%不变。 加元/美元 周五触及五个月高位1.2970加元，最新日内涨约0.2%报1.2983。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1441 1.1440 +0.01 +8.83 1.0513 美元/日圆 111.87 112.16 -0.26 -4.28 116.87 欧元/日圆 127.98 128.31 -0.26 +3.93 123.14 美元/瑞郎 0.9566 0.9556 +0.10 -6.01 1.0178 英镑/美元 1.3019 1.3004 +0.12 +5.54 1.2336 美元/加元 1.2984 1.3003 -0.15 -3.32 1.3430 美元/离岸人民币 6.7624 6.7918 -0.43 -3.01 6.9726 澳元/美元 0.7697 0.7682 +0.20 +6.68 0.7215 新西兰元/美元 0.7331 0.7297 +0.47 +5.62 0.6941 澳元/日圆 86.130 86.140 -0.01 +2.15 84.320 新西兰元/日圆 82.010 81.830 +0.22 +1.03 81.170 英镑/日圆 145.65 145.89 -0.16 +1.13 144.02 澳元/新西兰元 1.0501 1.0520 -0.18 +1.14 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 李爽/孙茉莉/王琛/刘秀红；审校 高琦/王丽鑫/艾茂林/王兴亚/许娜)