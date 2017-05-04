南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明

路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。

1515 GMT，兰特下跌0.9%，报13.5675兰特，为4月14日来首见水准。

Markit公布，4月南非标准银行采购经理人指数(PMI)从3月的50.7小幅下降至50.3，因新订单减少，此前南非内阁进行重组，打击了投资者的信心。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)