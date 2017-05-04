南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明

更新版 1-韩国股市：在中国A股进入MSCI明晟指数后，资金外流或达4.3万亿韩元
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
1515 GMT，兰特下跌0.9%，报13.5675兰特，为4月14日来首见水准。
Markit公布，4月南非标准银行采购经理人指数(PMI)从3月的50.7小幅下降至50.3，因新订单减少，此前南非内阁进行重组，打击了投资者的信心。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
路透伦敦6月20日 - 标普全球评级主权评等部门负责人Moritz Kraemer周二表示，中国的债信评级“很”可能被调降；而美国牵头的西方制裁，可能会使俄罗斯评级重返投资级的希望受到影响。
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。