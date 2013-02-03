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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 07:09 BJT

全球经济: 制造业活动反弹,创2009年8月以来最大月度增幅

路透伦敦2月1日 - 一项企业调查显示,全球制造业活动上月反弹,创下2009年8月以来最大月度增幅.进一步证明经济复苏.

摩根大通与调研及供应管理机构发布的全球制造业采购经理人指数(PMI)(Global Manufacturing PMI)1月上升至51.5,连续第二个月高于50的荣枯分水岭.12月该指数为50.1.

"全球制造业2013年开门红,PMI显示产出增长恢复到10个月高位,去年大部分时间比较疲软,"摩根大通全球经济协调主管David Hensley称.

"PMI订单持续上行趋势说明,PMI和全球生产增长可能在未来几个月继续增强."

新订单分项指数从49.7升至51.8,为去年5月以来首次高于50.制造业扩张人力的速度也比12月加快.

在美国,1月制造业增速提升至9个月以来最高,因新订单和就业好转.

稍早数据显示,1月亚洲制造业多数停滞,仅中国微弱反弹.不过欧洲的最糟糕阶段可能已经结束,该地区需求疲软是拖累亚洲出口国表现的主要因素.

该指数包含美国、日本、德国、法国、英国、中国和俄罗斯的调查数据.(完) (编译 王丽鑫; 审校 张涛)

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