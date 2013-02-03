全球经济: 制造业活动反弹,创2009年8月以来最大月度增幅

台湾金融：经济部核准台积电汇出20亿美元以增资TSMC GLOBAL投资业务
路透台北3月28日 - 台湾经济部投资审议委员会周二公布核准全球晶圆代工龙头--台积电以自有外汇汇出20亿美元，以增资英属维京群岛TSMC GLOBAL从事经营一般投资业务。
路透伦敦2月1日 - 一项企业调查显示,全球制造业活动上月反弹,创下2009年8月以来最大月度增幅.进一步证明经济复苏.
摩根大通与调研及供应管理机构发布的全球制造业采购经理人指数(PMI)(Global Manufacturing PMI)1月上升至51.5,连续第二个月高于50的荣枯分水岭.12月该指数为50.1.
"全球制造业2013年开门红,PMI显示产出增长恢复到10个月高位,去年大部分时间比较疲软,"摩根大通全球经济协调主管David Hensley称.
"PMI订单持续上行趋势说明,PMI和全球生产增长可能在未来几个月继续增强."
新订单分项指数从49.7升至51.8,为去年5月以来首次高于50.制造业扩张人力的速度也比12月加快.
在美国,1月制造业增速提升至9个月以来最高,因新订单和就业好转.
稍早数据显示,1月亚洲制造业多数停滞,仅中国微弱反弹.不过欧洲的最糟糕阶段可能已经结束,该地区需求疲软是拖累亚洲出口国表现的主要因素.
该指数包含美国、日本、德国、法国、英国、中国和俄罗斯的调查数据.(完) (编译 王丽鑫; 审校 张涛)
路透台北3月28日 - 台湾经济部投资审议委员会周二公布核准全球晶圆代工龙头--台积电以自有外汇汇出20亿美元，以增资英属维京群岛TSMC GLOBAL从事经营一般投资业务。
* 外资汇入与出口商抛汇，台币走势强于亚币 * 月底前台币料偏强，但4月变数多 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北3月28日 - 台币兑美元周二小幅收升，续创逾30个月新高。汇银人士称，纵然国际美元 略见走升，但因外资汇入与出口商抛汇，使得台币走势强于多数亚洲货币。 他们指出，今日外资持续汇入，并在台股现货扩大买超，让盘中一度回落近80点的加权股价指数 硬是以平盘作收。外资的美元卖盘也令季底有作帐压力的出口商含泪抛汇，更强化了台币的升值走势。 〞他们(外资)就硬要进来，不知道还要持续多久。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，由于周四有摩台指结算，以外资做多台股心态浓厚来看，在高档结算不会有问题。 搭配出口商季底作帐，预料台币在月底前料维持偏强走势。 但一银行交易主管也提醒，进入4月份，台股一方面将面临出口型企业公布第一季季报，隐含的汇损问题 ，此外，4月中通常也是美国财政部公布汇率报告的日子，届时台湾股市、汇市会如何连动，值得观察。
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。