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货币新闻 | 2013年 2月 1日 星期五 16:42 BJT

表格: 瑞士1月PMI升至52.5,高于预估的50.5

路透苏黎世2月1日 - 周五公布的数据显示,瑞士1月经季节调整的采购经理人指数(PMI)自上月修正后的49.2升至52.5.路透调查预估为50.5.

以下为详细数据

(经季节性调整)

2013年1月 2012年12月 2012年1月

PMI 52.5 49.2 (49.5) 47.8 (完)

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