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货币新闻 | 2013年 8月 2日 星期五 15:38 BJT

表格：瑞士7月经季节调整的PMI升至57.4，为2011年5月以来最高

路透苏黎世8月2日 - 周五公布的数据显示,瑞士7月经季节调整的采购经理人指数(PMI)自上月的51.9升至57.4，为2011年5月以来的最高值。路透调查预估为52.5。

本项数据由SVME采购经理人协会及瑞士信贷共同汇整。

以下为详细数据

(经季节性调整)

2013年7月 2013年6月 2012年7月

PMI 57.4 51.9 48.2 (完)

(编译 高琦; 审校 隋芬)
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