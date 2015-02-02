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货币新闻 | 2015年 2月 2日 星期一 16:40 BJT

表格：瑞士1月PMI降至48.2，路透调查预估为50.4

路透苏黎世2月2日 - 周一公布的数据显示，瑞士1月采购经理人指数
(PMI)降至48.2，12月为53.6。
    
    本项数据由SVME采购经理人协会及瑞士信贷共同汇整。
    
    以下为主要数据
    (经季节性调整)
    
            2015年1月   2014年12月   2014年1月
    PMI       48.2          53.6        55.4 (完)    
    
  
 (编译 李春喜 审校 王洋)
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