PMI调查显示1月全球制造业扩张速度略微加快但仍疲弱

路透伦敦2月1日 - 周一公布的调查显示，2016年伊始全球制造业扩张速度略微加快，但依然疲弱，因发达市场增速提高未能抵消新兴经济体活动的萎缩。

1月摩根大通/Markit全球制造业采购经理人指数(PMI)为50.9，略高于12月的50.7。自从2012年底以来，该指数一直高于枯荣线50。

“从1月PMI数据来看，2016年伊始全球制造业上行势头依然低迷，”摩根大通全球经济协调主管David Hensley说。

但工厂进一步降价促使订单出现小幅改善。新订单分项指数从50.8升至51.4。

全球PMI指数涵盖了美国、日本、德国、法国、英国、中国和俄罗斯等国的调查数据。(完)