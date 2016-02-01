PMI调查显示1月全球制造业扩张速度略微加快但仍疲弱

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透伦敦2月1日 - 周一公布的调查显示，2016年伊始全球制造业扩张速度略微加快，但依然疲弱，因发达市场增速提高未能抵消新兴经济体活动的萎缩。
1月摩根大通/Markit全球制造业采购经理人指数(PMI)为50.9，略高于12月的50.7。自从2012年底以来，该指数一直高于枯荣线50。
“从1月PMI数据来看，2016年伊始全球制造业上行势头依然低迷，”摩根大通全球经济协调主管David Hensley说。
但工厂进一步降价促使订单出现小幅改善。新订单分项指数从50.8升至51.4。
全球PMI指数涵盖了美国、日本、德国、法国、英国、中国和俄罗斯等国的调查数据。(完)
(编译 杜明霞；审校 王颖)
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