调查：中国11月官方制造业PMI料下滑

路透调查预估中值显示，中国11月官方制造业PMI料降至50.6，总需求未见明显好转，经济增长低位再度放缓。中国经济下行压力加大的形势下，央行近日意外降息。制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。路透