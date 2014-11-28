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路透中文国际短讯 | 2014年 11月 28日 星期五 13:39 BJT

调查：中国11月官方制造业PMI料下滑

路透调查预估中值显示，中国11月官方制造业PMI料降至50.6，总需求未见明显好转，经济增长低位再度放缓。中国经济下行压力加大的形势下，央行近日意外降息。制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。路透
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