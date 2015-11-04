10月财新中国服务业PMI反弹至三个月高点 经济显露企稳迹象

新业务增加推动财新10月中国服务业PMI反弹至三个月高位，脱离上月创下的逾一年低点。与此同时，财新中国10月综合PMI回升至50附近，暗示随着稳增长政策发挥效应，中国经济开始显露企稳迹象。不过，需要注意的是，目前服务业PMI仍低于历史平均水平，尤其10月经营预期指数跌至有记录以来最低水准，表明经济前景仍有不确定性。路透