财新3月中国服务业及综合PMI均扩张 经济整体回暖迹象增多

财新3月中国服务业PMI显示企业经营活动扩张加快，而综合PMI重返扩张区间并创11个月高点，为整体经济的季节性回暖再添证据；不过服务业用工31个月来首次收缩，显示复苏基础尚待巩固。财新智库首席经济学家何帆认为，政府需要推进供给侧改革来鼓励新兴产业的发展。路透