英国数据：7月服务业PMI升至八个月高点，助综合PMI创三个月最高

“很明显，7月国内经济继续繁荣，”数据编撰机构Markit的首席经济学家Chris Williamson表示。

3-6月英国经济成长了0.8%，远高于增长0.5-0.6%的长期环比增速。Williamson说7-9月也有可能实现这样的增速。

Markit指出，服务业增长是受到新订单和投资的支撑。PMI调查涵盖了除零售业商之外的服务业企业，所涉及的产业占经济的近一半。

不过服务业企业对未来的信心由72.3微降至71.2，为八个月最低，不过与以往相比仍比较高。

7月就业增长较6月的纪录高位稍有放缓，不过仍然强劲。物价水平几乎没有上涨，这可能会降低央行升息的压力。当前英国利率在0.5%的纪录低点。

“经济增长持续强劲，将增加今年稍晚升息的呼声。不过...通胀没有压力，仍是支持央行延至2015年才收紧政策的有力理由，”Williamson说。

英国央行总裁卡尼将在8月13日公布央行的最新季度经济预测，并可望给出升息前经济还有多大增长空间的线索。(完)