欧元区数据：5月服务业PMI终值为53.2，创2011年6月以来最高

标题新闻：俄罗斯中型油企Tatneft高管称如果减产协议不延长，该公司今年将增产50万桶
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“虽然欧元区正在经历三年来的最佳表现，但复苏不均衡、不稳定且乏力，”Markit首席经济学家Chris Williamson表示。
5月综合采购经理人指数(PMI)终值降至53.5，低于初值53.9和4月终值54.0，但连续第11个月高于50的枯荣线。综合PMI被视为可以很好反映经济成长情况的指标。
虽然企业再次降价，但业务增长仍放缓。5月综合PMI产出价格分项指数终值小升至48.8，但自2012年4月来一直低于平衡水准。
“总体增长率仍不足以让企业提高价格。这可能让不推出刺激举措就能出现强劲复苏的想法彻底破灭，”Williamson说。
欧元区5月服务业PMI终值从4月的53.1升至53.2，创近三年高位。新业务分项指数从52.3升至52.8，增速创2011年中来最快。(完)
(编译 李爽/杜明霞；审校 张涛)
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路透上海4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。
新加坡商品交易所(SICOM)的近月5月期胶最新报每公斤155.80美分，下跌4.5美分。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张涛/于春红)