欧元区数据：5月服务业PMI终值为53.2，创2011年6月以来最高

“虽然欧元区正在经历三年来的最佳表现，但复苏不均衡、不稳定且乏力，”Markit首席经济学家Chris Williamson表示。

5月综合采购经理人指数(PMI)终值降至53.5，低于初值53.9和4月终值54.0，但连续第11个月高于50的枯荣线。综合PMI被视为可以很好反映经济成长情况的指标。

虽然企业再次降价，但业务增长仍放缓。5月综合PMI产出价格分项指数终值小升至48.8，但自2012年4月来一直低于平衡水准。

“总体增长率仍不足以让企业提高价格。这可能让不推出刺激举措就能出现强劲复苏的想法彻底破灭，”Williamson说。

欧元区5月服务业PMI终值从4月的53.1升至53.2，创近三年高位。新业务分项指数从52.3升至52.8，增速创2011年中来最快。(完)