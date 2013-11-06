标题新闻：摩根大通10月全球全行业采购经理人指数(PMI)上升至55.5，为32个月高位，9月为53.6

中国新债：辽宁省下周二将发195.9亿专项地方债，期限三至10年

路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59