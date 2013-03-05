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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 00:09 BJT

标题新闻：摩根大通2月全球全行业PMI降至53.0，全球服务业PMI跌至53.3

PMI为采购经理人指数

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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