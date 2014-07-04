全球经济：6月全球所有行业产出指数创逾三年高位，下半年成长或超趋势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透伦敦7月3日 - 周四公布的一份调查报告显示，全球经济上半年以靓丽表现收官，因6月企业活动回升，新订单更创下三年多来最快增速。
摩根大通与Markit联合编制的6月全球所有行业产出指数自5月的54.2升至55.4，为2011年2月来最高，且连续21个月高于50的景气荣枯分水岭。
“新订单和就业分项指数上升表明，全球经济形势的潜在趋势仍在稳步向前，从而预示下半年全球国内生产总值(GDP)成长可望高于趋势水平，”摩根大通高管David Hensley称。
新订单分项指数自54.3升至56.0，亦为2011年2月以来最高。
英国和美国再度领衔增长，但欧元区复苏却放缓。摩根大通称，此外也有迹象显示，亚洲正摆脱低潮。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。