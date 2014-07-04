全球经济：6月全球所有行业产出指数创逾三年高位，下半年成长或超趋势

路透伦敦7月3日 - 周四公布的一份调查报告显示，全球经济上半年以靓丽表现收官，因6月企业活动回升，新订单更创下三年多来最快增速。

摩根大通与Markit联合编制的6月全球所有行业产出指数自5月的54.2升至55.4，为2011年2月来最高，且连续21个月高于50的景气荣枯分水岭。

“新订单和就业分项指数上升表明，全球经济形势的潜在趋势仍在稳步向前，从而预示下半年全球国内生产总值(GDP)成长可望高于趋势水平，”摩根大通高管David Hensley称。

新订单分项指数自54.3升至56.0，亦为2011年2月以来最高。