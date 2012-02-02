巴布亚新几内亚渡轮沉没 逾200人已获救

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透2月2日电（记者 James Grubel）---澳大利亚海事安全局称，救援人员从巴布亚新几内亚海域救起逾200名渡轮落水者；仍有逾100人不知去向，很多人或已溺亡。这些落水者均来自周四早些时候沉没的渡轮MV Rabaul Queen。
“350人落水，这无疑是个重大灾难。很多人可能丧生于此。”澳大利亚总理吉拉德对记者表示。
澳大利亚海事安全局称，在向事发地点派出八艘船只和三架直升机後，共已有219名落水者获救。
该局发言人Carly Lusk表示，海上状况良好--风速为10海里/小时（18公里/小时）而且波浪不大，还可能救出更多落水者。
“我们在海上发现更多搭载乘客的橡皮艇，希望获救人数还能增加。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。