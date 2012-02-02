巴布亚新几内亚渡轮沉没 逾200人已获救

路透2月2日电（记者 James Grubel）---澳大利亚海事安全局称，救援人员从巴布亚新几内亚海域救起逾200名渡轮落水者；仍有逾100人不知去向，很多人或已溺亡。这些落水者均来自周四早些时候沉没的渡轮MV Rabaul Queen。

“350人落水，这无疑是个重大灾难。很多人可能丧生于此。”澳大利亚总理吉拉德对记者表示。

澳大利亚海事安全局称，在向事发地点派出八艘船只和三架直升机後，共已有219名落水者获救。

该局发言人Carly Lusk表示，海上状况良好--风速为10海里/小时（18公里/小时）而且波浪不大，还可能救出更多落水者。

“我们在海上发现更多搭载乘客的橡皮艇，希望获救人数还能增加。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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