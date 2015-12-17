中国央行和俄联邦央行签署合作谅解备忘录 推动双边本币结算发展

路透北京12月17日 - 中国央行周四称，近日与俄罗斯联邦中央银行签署合作谅解备忘录，推动双边本币结算发展，并为对方在另一方发行以本币计价的债券提供便利。

央行网站新闻稿并显示，备忘录旨在发展两国央行在共同关心领域的合作，继续开展支付及银行卡领域的合作，并加强在信用评级领域的合作。

“中俄经济互补性强，合作潜力巨大。”央行称，双方将继续充分利用好中俄总理定期会晤委员会金融合作分委会，深化在上述领域的务实合作，便利双边贸易和投资，促进两国经贸发展，为两国经济增长注入新的动力。

俄总理梅德韦杰夫此前表示，中国和俄罗斯希望到2020年双边贸易额增至2,000亿美元（完）