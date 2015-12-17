中国央行和俄联邦央行签署合作谅解备忘录 推动双边本币结算发展

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透北京12月17日 - 中国央行周四称，近日与俄罗斯联邦中央银行签署合作谅解备忘录，推动双边本币结算发展，并为对方在另一方发行以本币计价的债券提供便利。
央行网站新闻稿并显示，备忘录旨在发展两国央行在共同关心领域的合作，继续开展支付及银行卡领域的合作，并加强在信用评级领域的合作。
“中俄经济互补性强，合作潜力巨大。”央行称，双方将继续充分利用好中俄总理定期会晤委员会金融合作分委会，深化在上述领域的务实合作，便利双边贸易和投资，促进两国经贸发展，为两国经济增长注入新的动力。
俄总理梅德韦杰夫此前表示，中国和俄罗斯希望到2020年双边贸易额增至2,000亿美元（完）
(发稿 李铮; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。