中国2016年起或设置碳排放总量绝对上限--报载

路透北京5月21日 - 据当地媒体周二报导，中国国家发改委建议从2016年起对全国温室气体排放量设置一个绝对上限值，该做法将使排放量目标独立于经济增长。

据21世纪经济报道，发改委预计中国温室气体排放将在2025年达到峰值，比之前预测的要早五年。

“发改委正在研究测算温室气体排放达到峰值的时间表，并计划在‘十三五’期间力争实施碳排放总量控制制度，”报道援引未具名的政府官员称。

在目前的十二五规划期间，中国承诺到2020年将每单位国内生产总值(GDP)的碳排放较2005年削减40-45%，允许排放量增长但增速放慢。

而若设立绝对上限值，即便中国经济增速超出预期也将必需控制碳排放量。

21世纪经济报道称，在近期一次工作会议上，国家发改委副主任解振华表示，我国将提出我国2030年及2050年低碳发展路线图。

中国今年将有七个省市启动碳排放交易试点。(完)

(编译 隋芬; 审校 高琦)

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