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时事要闻 | 2015年 2月 6日 星期五 18:05 BJT

中国称反对任何国家允许达赖前往窜访

路透北京2月6日 - 中国外交部周五称，反对其他国家允许达赖前往窜访；此前美国总统奥巴马在华盛顿举行的祈祷活动中并未直接会见达赖，但在讲话中对其表示欢迎。

外交部发言人洪磊在例行记者会上表示，中国反对任何国家干涉中国内政。

美国总统奥巴马和达赖共同参加在华盛顿举行的全美祈祷早餐会。奥巴马在活动中发表演讲，谈及宗教自由的重要性。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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