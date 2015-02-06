中国称反对任何国家允许达赖前往窜访

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月6日 - 中国外交部周五称，反对其他国家允许达赖前往窜访；此前美国总统奥巴马在华盛顿举行的祈祷活动中并未直接会见达赖，但在讲话中对其表示欢迎。
外交部发言人洪磊在例行记者会上表示，中国反对任何国家干涉中国内政。
美国总统奥巴马和达赖共同参加在华盛顿举行的全美祈祷早餐会。奥巴马在活动中发表演讲，谈及宗教自由的重要性。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。