希腊乱局进一步降低波兰和丹麦加入欧元的兴趣

路透华沙6月29日 - 希腊的混乱局面，让一些国家更不想加入欧元区，而这些国家最能帮助欧元区改善形象。

波兰和丹麦均是欧洲最大的经济体之一，但仍然站在欧元区之外。丹麦的经济和财政状况稳若磐石，波兰经济增长强劲，而欧洲多数其他国家的经济都陷入停滞。

然而欧元区与希腊的多年角力，本周因债权人与希腊谈判破裂而达到顶峰，这使得波兰和丹麦的民众和工商界领袖对于讨论多年的入欧话题愈发冷淡。

对于波兰人而言，欧元区未能成功解决希腊问题，暗示欧洲货币联盟在结构上存在缺陷，而且想到要加入的是一个节俭者必须救助挥霍者的联盟，也让人失去兴趣。

“希腊人一直被放纵，这就是结果，”Andrzej Kabat表示。他的家族企业位于波兰北部，有700名员工，主要生产自行车橡胶内胎。

公司位于Budzyn镇的“橡胶一条街”上，产品出口到包括德国和卢森堡在内的欧元区国家。

至少从理论上而言，这种企业会因加入欧元区而获益，因为可以在货币兑换方面节省不少费用。

Kabat说，公司60%的出口--约合每年3,000万欧元，都是用欧元支付的。

不过他说，希腊危机表明欧洲货币联盟的部分机制失灵。“欧元区应该整理妥当了，”他在专访中告诉路透，“我觉得我们可能加入的最早时间也要大约10年以后。”(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

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