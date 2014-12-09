希腊联合政府冒险一搏 将总统选举提前至下周

路透雅典12月8日 - 希腊政府周一将关键的总统选举提前两个月至下周，这项豪赌出人意料，旨在结束困扰该国数月之久的政治不确定性。

此前欧元区各国财长表示，支持同意希腊的要求，只将国际救助计划延长两个月。这对希腊总理萨马拉斯来说是利好，他一直致力于推动提前退出救助计划。

希腊议会将投票选举新的总统，第一轮选举原定于2月15日，现提前至12月17日。若萨马拉斯提出的总统候选人未能当选，可能引发提前大选。

他需要在议会300席中获得180票支持才能赢得选举，但目前并不具备这样的支持力量。目前联合政府阵营在议会有155名议员。

不过，官员和分析师称，总统选举提前之举说明，联合政府获得持续执政所需支持度的希望转浓。

根据希腊法律规定，若议会无法选出总统，必须解散国会改选。(完)

(编译 朱晓军；审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。