综述：欧安会将前往乌克兰调停 僵局持续至复活节

资料图片：2014年3月20日，乌克兰外长Andriy Deshchitsya在维也纳欧安会会议上发表讲话。 REUTERS/Leonhard Foeger

路透乌克兰顿涅茨克/基辅4月20日 -欧洲安全与合作组织(OSCE)的高级调解员周日将就乌克兰东部亲俄分离主义分子投降事宜开始调停，不过很快结束危机的希望很渺茫。

占领乌克兰顿涅茨克和其他讲俄语边境城镇政府大楼的武装分子拒绝承认周四在日内瓦达成的协议。该协议由俄罗斯、乌克兰、美国和欧盟达成，各方同意应由OSCE监督武装分子解除武装和撤离占领的设施和街道。

未来数天将决定乌克兰动乱是否能得到控制，这次动乱自乌克兰亲俄总统被推翻开始。

俄罗斯否认指挥了分离主义分子或计划入侵。西方国家做出威胁，如果俄罗斯不说服武装分子放弃行动，将对其采取更多经济制裁措施。

德国外交部长史坦迈尔周日发出警告，“我们已经非常详尽地讨论了制裁问题，”他对德国画报表示，呼吁避免冲突“升级”。

虽然美国周五做出威胁，要实施新的制裁措施，但德国和其他欧盟国家都依赖俄罗斯的天然气，并希望向该国继续出口产品，因此对实施制裁的热情没有美国那么高。

OSCE官员称，该组织乌克兰特派团的副团长、英国外交官Mark Etherington周日将在顿涅茨克展开谈判。

在顿涅茨克，分离主义分子领导人则继续要求举行公投，这可能使乌克兰的工业中心落入俄罗斯囊中。不过一家基辅的机构进行的民意调查显示，多数人并不赞同归入俄罗斯，即便讲俄语的当地人对基辅的新领导人普遍心存芥蒂。

在进行数周唇枪舌战之后，俄罗斯总统普京周六向西方伸出橄榄枝，表示愿与西方改善关系。不过普京明确表示，这要取决于对方首先做出让步。

俄罗斯表示，该国只是意在保护边境以及乌克兰讲俄语民族免受“法西斯”和推翻前总统亚努科维奇的人员的迫害。

许多分析师认为，普京只是希望对乌克兰国内事件施加影响，并确保乌克兰下月选举出现对其有利的结果。

基辅国际社会学学会为报纸ZerkaloNedeli进行的调查结果显示，在乌克兰东部顿涅茨克和卢甘斯克，投票支持俄罗斯统治的人数不到三分之一，对武装分子占据当地政府大楼抱支持态度的人不到四分之一。(完)

(编译 李春喜; 审校 王兴亚)

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