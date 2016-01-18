标准普尔下调波兰评等 兹罗提兑欧元跌至四年低点

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透华沙1月15日 - 标准普尔周五意外把波兰债信评等下调一个级距，称该国新政府削弱了主要机构的独立性，而且评等可能进一步下调。
这是标普首次下调波兰的硬货币债信评等。
波兰2004年加入欧盟(EU)，被誉为欧洲后共产主义转型的典范，吸引了数以10亿美元计的外国直接投资，经济增长率在过去十年中为欧盟中最高者。
但这个中东欧最大经济体的融资成本只要有所上升，现在都会给政府债务预算造成压力。
标准普尔表示，把波兰外币评等从“A-”降至“BBB+”，展望为负面。当时“A-”评等的展望为正面。
虽然调降后的评等仍处于投资级，但标普表示，如果货币政策的信誉受到削弱，未来两年可能进一步调降波兰评等。
波兰货币兹罗提受到影响，兑欧元EURPLN=马上跌至四年低点。
波兰财政部表示，从经济与财政方面来看，调降评等“不可思议”。(完)
(编译 张涛；审校 杜明霞)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
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商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。