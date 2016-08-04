波兰与中国潜在买家磋商出售波兰航空股权一事

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透华沙8月3日 - 波兰副总理莫拉维茨基(Mateusz Morawiecki)周三表示，该国正与来自中国的潜在投资者商讨出售国有航空公司波兰航空(LOT)股权一事。
波兰保守派政府自去年上台以来一直希望加强与中国之间的联系。在中国国家主席习近平6月访问华沙期间，两国做出了深化合作的承诺。
“波兰航空是我们的国有航空公司，我们正试图不计成本地挽救这家公司。该公司目前深陷债务困境，”莫拉维茨基周三向国家通讯社PAP表示，并称如果没有一家国有航空公司，波兰将越发偏于二线国家。
波兰航空是全球最古老的航空公司之一，多年来一直与Ryanair (RYA.I)等低成本公司以及较大的竞争对手艰难竞争。不过由于获得了超过5亿兹罗提(1.3亿美元)的公共援助，该公司2012年免于破产。
“前任政府已向波兰航空提供了公共支持，我们不能再给了，我们正在寻找投资者。”莫拉维茨基说。
“根据欧盟法律，非欧盟国家的航空公司要收购欧盟国家航空公司股权，持股不能超过49%，因此我们正在和潜在投资者洽谈，其中包括中国的投资者。”他说。
莫拉维茨基亦表示，要完成这样的交易通常很费周折。
波兰当地一份报纸周三稍早报导指出，中国国航(601111.SS)有意购买波兰航空49%股权，中国国航的一个代表团料于未来几天抵达华沙。
然而，波兰航空发言人称，他对波兰航空与中国国航的资本合作计划完全不知情。
记者无法立即联络上中国国航对此发表评论。(完)
(编译 孙国玉/张若琪 审校 许娜/白云)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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