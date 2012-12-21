《全球债市焦点》躲避欧债危机,日本投资者对波兰债券兴趣激增

* 亚洲投资者买盘推动波兰债券上涨

* 外资持有的波兰债券触及纪录高位

* 投资者将其视为欧元区债券的替代之选

记者 Dagmara Leszkowicz 编译 李春喜/许娜/王翔琼

路透华沙12月21日 - 如果一个大型债券投资者想避开欧债危机,但又对新兴市场债券没胃口,它该把资金投向哪里?对于越来越多的日本基金而言,答案是波兰.

由于日本基金的大量买盘,截至10月末,外资持有的波兰债券达到近1,900亿兹罗提(620亿美元)的纪录高位,把收益率(殖利率)推至纪录低点.

"波兰债券看起来颇具吸引力.10年债收益率目前还不到4%,你在其它地方找不到这样的收益率水平."Sumitomo Mitsui信托资产管理公司的债券基金经理Genzo Kimura表示.

"许多债券的收益率在2%左右,这也是为什么投资者想把资金投入波兰."Kimura说.

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**日本投资者兴趣激增**

投资者对波兰债券兴趣激增的原因,是亚洲投资者把波兰债市作为过渡时期的选择.波兰是一个稳定的欧洲经济体,但不存在欧元区国家的低增长和出现危机的风险.

就投资量而言,波兰债市与日本投资者投资的全球大型债市相比还算不上主流,但呈上升之势.

"日本投资者希望在维持对欧洲曝险的同时,分散投资到欧元区以外地区,"驻伦敦的一名接近与日本投资者谈判的消息人士称.

"从这方面来看,尤其是考虑到流动性和评级对日本投资者的重要性后,波兰便成为显而易见的选择,"这位不愿具名的消息人士称.

波兰财政部并未透露持有本国主权债券的投资者是谁,因此很难确定是谁在推动这股买需,不过交易商和政府官员表示,买家包括日本大型金融机构.

10月,日本最大的共同基金管理公司--国际投信投资顾问公司表示,已将波兰资产纳入旗下基金Global Sovereign Open Fund.

这似乎掀起了一股潮流.

"看到Global Sovereign Open Fund出手后,越来越多的基金经理考虑投资波兰资产,"一家日系公司的一不愿具名的基金经理称.

日本基金是大型且稳健的投资者,因此他们的投资去向总是被跟风效仿.日本有大规模的国内储蓄池可以用于投资,国内收益率(殖利率)为负值,同时需要较高的投资回报来支付老龄化人口所需的养老金.

**日本纪念品**

波兰副财长Wojciech Kowalczy在10月对日本进行了为期一周的访问,力争招揽更多需求,也反映出日本和波兰债市之间的关系日益紧密.

波兰外交部的一间会议室也显露出日本投资的重要性.一面墙上以日本书画、微型武士刀和瓷娃娃装饰.

"大的亚洲实体其投资组合中已经有了我们的债券...现在这个团体正在扩张,已持有我们债券的公司正在调高他们的投资上限."波兰外交部债务部门主管Piotr Marczak对路透表示.

"对亚洲投资者而言,波兰似乎不再是一个新兴市场,但也并非发达市场,而是介于两者之间."他称.

在很多方面,波兰债券市场映射出该国经济的有利地位.

虽然过去四年欧元区在接踵而来的危机中步履蹒跚,波兰却避免了衰退,是欧盟中唯一摆脱此厄运的国家.尽管今年经济增长大幅下滑,但该国2011年经济成长4.3%.

与此同时,波兰政局稳定,财政管理审时度势,并与德国在经济和外交方面密切往来,在外资眼里,已把该国与一些更为波动的新兴市场区分开来.

波兰债券的魅力亦胜过东欧国家.波兰五年期公债收益率为3.30%,而捷克同期债券收益率则为0.7%.

匈牙利五年期公债收益率接近是波兰的两倍,但该国政局不稳且经济趋弱.

波兰还比墨西哥或土耳其等更远地区的新兴市场更具优势,而投资者对这两个国家的兴趣目前也正在升温.波兰的一个最主要的优势便是稳定性.该国在未受到欧元区最严重风险冲击的同时,足够接近欧盟主体,看起来稳固而强健.

"波兰经济及最近的政治局势格外地稳定."华沙日本大使馆第一书记Yoshizane Ishii对路透表示.