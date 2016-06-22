波兰国家开发银行拟3亿欧元参与工行发起设立的中东欧基金

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透香港6月22日 - 以资产计中国最大银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)周二稍晚称，与波兰国家开发银行（BGK）签署关于合作设立中东欧基金的谅解备忘录，BGK拟出资3亿欧元参与中东欧基金。
工行上周四表示，拟以10亿欧元投资设立中国-中东欧金融公司，并以该公司为发起方牵头设立中东欧基金。捷克政府拟出资2亿欧元参与中东欧基金，双方已签署合作备忘录。
工行新闻稿显示，未来，工行将与BGK发挥各自的网络和资源优势，以中东欧基金为平台，推动中国-中东欧经贸和产业合作。
去年11月中国总理李克强主持第四届中国-中东欧国家领导人会晤时，中方倡导设立中国-中东欧国家金融公司，为“16+1”合作提供金融支持。路透5月初消息称，工行前董事长姜建清参与了此事。这意味着，姜建清退位董事长后，仍将继续从事工行的全球化布局事业。（完）
(发稿 赵红梅；审校 张喜良)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。