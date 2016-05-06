独家：波兰考虑放弃强制银行将瑞郎贷款转换为兹罗提贷款--消息

路透华沙5月5日 - 消息人士透露，波兰政府考虑放弃强制银行将瑞士法郎抵押贷款转为波兰兹罗提贷款的计划，支持允许借款人收回部分贷款成本、抑或彻底放弃这些贷款的议案。

由波兰总统Andrzej Duda幕僚组成的团队目前正在准备新的提案，5月底前可能会公布一项计划。据上述团队两名消息人士告诉路透，某种形式的强制转换措施仍在考虑范围内，但其他可选办法也已提出。

“我们也不是非要进行转换，因为这样做对于兹罗提贷款持有者不公平。瑞郎未来两三年可能也会下跌，而兹罗提汇率可能上涨，在这种情况下，这样操作并没有什么好处，”该团队成员Slawomir Horbaczewski告诉路透。

波兰法律与公正党(PiS)去年之所以能赢得大选原因之一在于，该党承诺帮助数以千计办理了瑞郎贷款的波兰民众，当时办理瑞郎贷款成本要低于兹罗提贷款。但随着瑞郎迅猛升值，这些借款人的贷款成本急剧上升。

波兰总统Duda于1月提议将瑞郎贷款转换为兹罗提贷款，由银行为这种转换买单。但波兰金融监管机构--波兰证券交易委员会(KNF)显然阻挡这项提案，指称这样做将导致成本过高。

Horbaczewski称，解决办法之一或许是让这些人将对抵押物业的所有权及剩余贷款留给银行，但支付房租继续住在房屋当中。

他还表示，银行也可能被迫返还向借款人收取的货币转换费用。 (完)