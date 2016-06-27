波兰外长称不应迫使英国尽快退出欧盟

欧盟领导人上周五表示，他们预计英国会尽快脱离欧盟，“无论那会伴随怎样的痛苦”。

“我们需要更长时间反思，”瓦什奇科夫斯基对波兰国家电视台TVP Info说道。“不能操之过急，不能迫使英国离开、不能尽快。”

“双方都有错，”他说道。“英国人民当然……有他们离开欧盟的理由。但是对于欧盟来说，必须要问的问题是为什么无法留住这么重要的一个成员国。”（完）