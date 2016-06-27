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货币新闻 | 2016年 6月 27日 星期一 15:20 BJT

波兰外长称不应迫使英国尽快退出欧盟

(本文由路透中文网编译提供)

路透华沙6月27日 - 波兰外长瓦什奇科夫斯基称，不应迫使英国尽快退出欧盟，欧盟本应采取更多努力留住英国。

欧盟领导人上周五表示，他们预计英国会尽快脱离欧盟，“无论那会伴随怎样的痛苦”。

“我们需要更长时间反思，”瓦什奇科夫斯基对波兰国家电视台TVP Info说道。“不能操之过急，不能迫使英国离开、不能尽快。”

瓦什奇科夫斯基还表示，欧盟官员要对英国投票退出欧盟负部分责任。

“双方都有错，”他说道。“英国人民当然…有他们离开欧盟的理由。但是对于欧盟来说，必须要问的问题是为什么无法留住这么重要的一个成员国。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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