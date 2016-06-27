波兰外长称不应迫使英国尽快退出欧盟

标题新闻：巴西总统特梅尔称今年的工作重心是增加就业，下半年该国经济将走出长达两年的衰退
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华沙6月27日 - 波兰外长瓦什奇科夫斯基称，不应迫使英国尽快退出欧盟，欧盟本应采取更多努力留住英国。
欧盟领导人上周五表示，他们预计英国会尽快脱离欧盟，“无论那会伴随怎样的痛苦”。
“我们需要更长时间反思，”瓦什奇科夫斯基对波兰国家电视台TVP Info说道。“不能操之过急，不能迫使英国离开、不能尽快。”
瓦什奇科夫斯基还表示，欧盟官员要对英国投票退出欧盟负部分责任。
“双方都有错，”他说道。“英国人民当然…有他们离开欧盟的理由。但是对于欧盟来说，必须要问的问题是为什么无法留住这么重要的一个成员国。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。