温家宝：将推动中国与中东欧贸易

2012年4月25日，中国国务院总理温家宝在华沙向媒体致意。 REUTERS/Peter Andrews

路透华沙4月26日电（记者 药朝清/Maciej Onoszko）---中国国务院总理温家宝周四称，中国将设立100亿美元的专项信贷额度，发起5亿美元中国-中东欧国家投资合作基金，力争到2015年，双方贸易额达到1,000亿美元。

温家宝在华沙出席经贸论坛时指出，“世界经济形势有所好转，但复苏的基础十分脆弱，存在较大不确定性。”

他称：“中方理解中东欧国家对贸易不平衡的关切，愿意进口更多中东欧产品。”

温家宝称，中方愿同更多的中东欧国家商签本币互换协议，开展跨境贸易本币结算。他并表示，中国希望设立100亿美元的专项信贷额度，及发起设立一个特殊投资基金，首期募集目标为5亿美元。

中国已与多个国家签署双边货币互换协议，其中包括蒙古和哈萨克斯坦，以扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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