温家宝：将推动中国与中东欧贸易

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透华沙4月26日电（记者 药朝清/Maciej Onoszko）---中国国务院总理温家宝周四称，中国将设立100亿美元的专项信贷额度，发起5亿美元中国-中东欧国家投资合作基金，力争到2015年，双方贸易额达到1,000亿美元。
温家宝在华沙出席经贸论坛时指出，“世界经济形势有所好转，但复苏的基础十分脆弱，存在较大不确定性。”
他称：“中方理解中东欧国家对贸易不平衡的关切，愿意进口更多中东欧产品。”
温家宝称，中方愿同更多的中东欧国家商签本币互换协议，开展跨境贸易本币结算。他并表示，中国希望设立100亿美元的专项信贷额度，及发起设立一个特殊投资基金，首期募集目标为5亿美元。
中国已与多个国家签署双边货币互换协议，其中包括蒙古和哈萨克斯坦，以扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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