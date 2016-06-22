波兰财政部拟发行30亿元熊猫债 期限三年--中新网

路透上海6月22日 - 中国新闻网周二稍晚报导，中国银行(601988.SS)将作为主承销商之一，协助波兰财政部在中国注册并发行熊猫债，拟发行规模30亿人民币，期限三年。这是波兰政府第一次发行人民币计价国债，也是欧洲首个主权国家进入大陆市场发行熊猫债。

报导引述中国银行(3988.HK)表示，此次熊猫债的发行，将推动中波在贸易、财经、金融等各领域的合作，也是人民币国际化在波兰和中东欧迈出的历史性一步。

此前在中国银行间债市，以外国政府为主体发行熊猫债的有韩国和加拿大不列颠哥伦比亚省，单笔发行规模均为30亿元，期限也为三年。

其他类型的发行主体中，今年有创业银行作为金融机构发行了15亿元熊猫债，也有中芯国际(0981.HK)(SMI.N)和华润置地(1109.HK)等非金融企业试水。

熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。2005年国际金融公司(IFC)、亚洲开发银行(ADB)首开国际金融机构发行熊猫债记录，随后多年熊猫债发展一度陷入沉寂。直至2014年德国戴姆勒在银行间市场非公开发行5亿元人民币债券，成为首家境外非金融企业发行熊猫债。

2015年9月末，香港上海汇丰银行和中国银行(香港)获准在银行间债市发债，国际性商业银行发行熊猫债破冰。10月招商局香港亦发行了5亿元短期融资券，为境外非金融企业首只公开发行熊猫债。

2015年11月底，加拿大BC省在银行间债市首次注册发行熊猫债60亿元人民币，为首单在华注册的外国政府熊猫债。随后12月15日韩国在银行间债市簿记建档发行了30亿元三年期人民币债券，成为在中国境内发行的首只境外主权国家熊猫债。

越秀交通基建(1052.HK)2016年3月在上海证券交易所发行10亿元公司债，这标志着首只交易所市场公募熊猫债发行完成。(完)