专访：波兰副财长称 波兰距离第一笔熊猫债券发行更进一步

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透华沙3月18日 - 波兰副财长Piotr Nowak称，波兰已经就安排至多5亿美元等值人民币债券的发行活动，与中国的银行进行了会谈，并将在4月份与中国金融监管机构商洽后，决定何时启动发行。
“我们距离发行以人民币计价的债券又进了一步，”Nowak告诉路透，“这将是一次试点发行活动，规模大概为等值3-5亿美元。”
“希望我们4月末到访中国时，能与当地监管者会面。会见之后，我们将能具体确定发行的日期和细节。”
Nowak上月表示，今年可能发行这样的债券，转换成欧元后，波兰可能取得负收益率。
波兰将成为首批发行人民币计价债券的国家之一，韩国去年12月率先发行了30亿元人民币这样的债券。(完)
(编译 刘秀红/艾茂林; 审校 高琦/孙茉莉)
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