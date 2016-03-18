专访：波兰副财长称 波兰距离第一笔熊猫债券发行更进一步

路透华沙3月18日 - 波兰副财长Piotr Nowak称，波兰已经就安排至多5亿美元等值人民币债券的发行活动，与中国的银行进行了会谈，并将在4月份与中国金融监管机构商洽后，决定何时启动发行。

“我们距离发行以人民币计价的债券又进了一步，”Nowak告诉路透，“这将是一次试点发行活动，规模大概为等值3-5亿美元。”

“希望我们4月末到访中国时，能与当地监管者会面。会见之后，我们将能具体确定发行的日期和细节。”

Nowak上月表示，今年可能发行这样的债券，转换成欧元后，波兰可能取得负收益率。

波兰将成为首批发行人民币计价债券的国家之一，韩国去年12月率先发行了30亿元人民币这样的债券。(完)