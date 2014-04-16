波兰呼吁北约在东欧部署重兵

波兰国防部长塞莫尼亚克（TomaszSiemoniak）接受路透采访时称，俄罗斯对乌克兰克里米亚半岛地区的军事干预，表明北约应在东欧部署重兵，不必理会俄罗斯的反对。克里米亚并入俄罗斯，引发了自冷战结束以来最严重的东西方关系危机，该地区包括波兰在内的北约成员国对自身安全忧心忡忡。波兰呼吁北约军队常驻波兰，与拥有核武器的俄军相比，波兰军力相形见绌。图为波兰防长塞莫尼亚克。路透