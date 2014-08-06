波兰总理称俄罗斯军事介入乌克兰的威胁升高

路透华沙8月6日 - 波兰总理Donald Tusk周三表示，他有理由怀疑在过去几天里俄罗斯军队直接介入乌克兰的可能性升高。

“我们有理由如此怀疑，过去几个小时我们不断接到这类讯息，(俄罗斯军队在乌克兰)直接介入的风险肯定要比几天前来得高，”Tusk在记者会上表示。(完)

(编译 戴素萍 审校 高琦)

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