波兰前外长称普京曾建议波俄瓜分乌克兰

波兰议长西科尔斯基接受美国网站Politico采访时称，俄罗斯总统普京在2008年曾建议波兰与俄罗斯瓜分乌克兰。西科尔斯基曾担任波兰外长，今年9月才卸任。他透露，普京是在2008年波兰时任总理图斯克访问俄罗斯时提出前述建议的。不过西科尔斯基后来称，部分采访内容被“过度解读了”。图为西科尔斯基。路透