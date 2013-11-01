（修正）中国高层称东伊运是北京金水桥袭击事件幕后指使者

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路透北京11月1日（记者 Megha Rajagopalan） -中国中央政法委书记孟建柱称，北京发生的吉普车冲撞天安门金水桥事件是东伊运恐怖组织策划的暴力恐怖袭击。

10月28日，一辆吉普车冲撞天安门金水桥护栏后起火，造成五人死亡、40余人受伤。北京警方称，这是一起经过严密策划，有组织、有预谋的暴力恐怖袭击案件。

北京警方已先后将玉江山·吾许尔等5名涉案人员抓获，并在嫌疑人暂住地发现“圣战”旗帜、长刀等物品。北京和新疆都已加强安全措施。

孟建柱称，这起恐怖袭击事件的幕后指使者是东伊运恐怖组织。

不少维吾尔族人将新疆称为东突厥斯坦，中国当局常常将新疆频发的暴力活动归咎于煽动独立的极端分子。

“北京发生的这一起暴力恐怖事件，是一次有组织、有预谋的活动，它幕后的指使者就是盘踞在中亚、西亚地区的东伊运恐怖组织，”孟建柱在塔什干召开的上合组织会议间隙对凤凰卫视表示。

“希望上合组织反恐机构进一步加强反恐安全合作，提升上合组织反恐的行动能力，共同应对域内外安全威胁，维护地区和平与稳定。”

北京警方查明，28日午间，乌斯曼.艾山与其母及其妻三人驾乘吉普车闯入长安街便道，沿途快速行驶故意冲撞游人群众，嫌疑人驾车撞向金水桥护栏，点燃车内汽油致车辆起火燃烧，车内3人当场死亡。

警方在车内发现汽油及盛汽油装置、两把砍刀、铁棍，车上还发现印有极端宗教内容的旗帜。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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