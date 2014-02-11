《Kimberley专栏》政策前景暗示欧元兑美元的反弹走势或逆转

图中为百元面额的欧元和美元纸币。 REUTERS/Pascal Lauener

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 石冠兰/龚芳

路透伦敦2月10日 -上周五美国公布的就业数据令人失望，推升欧元兑美元，这为交易商提供了低吸美元的机会，因政策前景暗示欧元的升势很可能只是昙花一现。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)新任主席叶伦周二将在国会作证。尽管此前连续两次就业报告都不及预期，但她也不太可能撤回美联储逐渐缩减资产购买规模的政策，而缩减刺激应利好美元。

与之形成对比的是，欧洲央行总裁德拉吉在上周政策会议后发表了对欧元区经济形势的悲观看法，看起来欧元的强势并没有坚实的基础。

美联储在1月会议上决定将每月资产购买规模再减少100亿美元，这一决议获得美国联邦公开市场委员会(FOMC)的一致认同。

上周五的就业报告显示，上月非农就业岗位增幅仅11.3万个，远低于预期的增加18.5万个，12月更是只有少得可怜的7.5万个。但许多经济学家警告不要对这份报告给予过份解读，因今冬美国许多地方遭受极端天气情况的影响。

叶伦也会了解到1月失业率从前月的6.7%降至6.6%。同时，就业参与率从62.8%微升至63%，这意味着就业市场人数整体是上升的。

无论如何，美联储“不会为单一数据所动摇。他们的思虑很周密，”达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周五表示。

**欧洲央行**

至于欧元，欧洲央行周四决定按兵不动的事实，也不构成交易商继续做多欧元兑美元的理由。

“今天决定不采取行动是因为情势很复杂...需要获得更多的讯息，”欧洲央行总裁德拉吉当天表示。

“欧元区基本的物价压力仍然疲弱，而货币及信贷动力仍低迷，”他说。

这意味着欧洲央行3月发布新经济预估时，倘若显示有其必要性的话，则该行很可能会采取进一步的行动。

一旦交易商们参透上周欧洲央行会议及周五美国就业数据的个中玄机，则他们很可能会断定欧元攀至近1.3650美元的涨势无法持久，而拉回至1.3480美元更合乎情理。(完)

(审校 李爽)

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