政策支持重点要从中小企业向小微企业转变--银监会官员

路透上海12月9日电---中国银监会主席助理阎庆民周六表示,政策支持重点要从中小企业向小微企业转变,因为真正面临"融资难、融资贵"困境的主要是小微企业.未来将推动银行业重点加强对小微企业的支持力度.

银监会网站刊登新闻稿援引他在"2012年APEC中小企业峰会"上并称,小微企业融资渠道要从单纯的债务融资向多元化融资模式转变.要更加充分地利用股票市场、公募基金、私募基金、风险投资基金等渠道融资,推动解决小微企业"借不到,借不起,借不长"等问题.

同时,担保体系要从单纯的商业性担保向政策性担保转变.要加快政策性担保机构建设,进一步增强担保机构的风险缓释功能,降低小微企业的融资成本.

此外,创新创业的科技型小微企业要从完全依靠自主积累向部分依靠财政贴息转变;并且金融机构要从单纯的融资服务向综合服务转变.

去年7月,中国政府首次从中小企业中划分出微型企业类别,并对微型企业的扶持更加倾斜.政府接连出台扶持小微企业发展的税收及信贷等政策.

截至今年10月末,小微企业贷款余额达14.35万亿元,占全部贷款余额的21.72%,连续三年实现持续增长目标.(完)

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--发稿 林高丽; 审校 曾祥进

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