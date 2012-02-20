中国今年要坚持稳中求进--中央政治局会议

中国中共中央政治局周一召开会议指出，2012年要坚持稳中求进，加强和改善宏观调控，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，根据形势变化适时适度预调微调。政治局是在讨论将於下月初提请全国人大审议的《政府工作报告》时作出上述表述的。路透