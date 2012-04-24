《信报》：政治财政危机并发荷兰燃欧债新火头

欧债危机重现,风险近日火速升温.西班牙10年期国债收益率多次穿越6厘警戒线.法国总统大选,现任总统萨尔科齐在第一轮投票中处於下风,并可能在第二轮投票中落败.上周末荷兰执政联盟就削减赤字谈判破裂, 荷兰政府濒临垮台,成为点燃欧债危机的新火头,昨晚欧美股市急挫,形势发展令人忧虑.

在欧元区经济迄今仍处风雨飘摇危困下,荷兰经济持续回落,预料今年陷入萎缩.自3月以来,首相吕特与联合执政的联盟包括新自由党谈判,就明年额外削减开支,把荷兰政府赤字占GDP比率,由原先的4.6%降至3%,以符合欧盟规定,但最终谈判破裂.

明显看到,在经济衰退下,削减支出只会进一步遏抑内部需求,加大复苏难度,引发社会内部更强烈的抵制.荷兰首相吕特领导的执政联盟政府,在今次削赤谈判中,遭新自由党领袖维尔德斯倒戈,反目否决,所持的理由就是此举将损害经济增长,令失业率恶化.

以德国为首的强硬派,坚决把解决欧债的成本主要由负债国承担,但欧猪五国等却在财政紧缩下,根本很难通过经济复苏,以恢复偿债能力进行自救,成为纾解危机的死结.部分国家的主权债务,明显与德国总理默克尔的主张有所扞格.若奥朗德当选,德法关系出现变化,难免也令欧债危机解决进程增加新变数.

可以说,以紧缩和硬性执行财政纪律作为欧债危机的集体解决方案,当前面临巨大考验.紧缩政策不仅令希腊、意大利和西班牙等南欧国家政府相继更迭,国内反紧缩示威浪潮高涨,目前更蔓延直烧荷兰,形成财政危机与政治危机并发的格局,“双危并发”令欧债危机重现风险也不断升温,形势不妙. (A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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