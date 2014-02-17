焦点：政治和美联储等诱因可能再度掀起新兴市场风暴

2月3日在马尼拉金融区拍到的图片。 REUTERS/Romeo Ranoco

路透伦敦2月14日 -新兴市场经过1月的溃退走势后回稳，然而如果政治冲突以及美联储政策成为下轮抛售的导火线，那么现在可能不过是暴风雨前的平静。

土耳其、南非、匈牙利和俄罗斯等国货币在经过1月剧烈贬值后已温和反弹，部分原因在于各国央行通过升息或汇率干预等做法予以回击。

投资者对于美联储稳步撤出货币刺激的计划也更为正面看待。本周美联储主席叶伦也确认了稳步撤出的立场。

但下一批压力点已经浮现。

一些投资者正在预期“4月引爆点”的到来，到4月时，美联储刺激政策退场在实质上料将对经济产生更大影响。

“另外一个催化剂是政治不确定性，许多赤字国家将在2014年迎来大选，”加拿大皇家银行财富管理(RBC WealthManagement)的投资咨询主管Gautam Chadda称。

这其中包括亟需资本的“脆弱五国”，这些国家的选民今年都将以选票对政府表现打分数。

“市场不喜欢不确定性，然而现在却存在着诸多政治不确定性，”Chadda指出，他预计随着美联储今年缩减购债，新兴市场的压力将回归。

而且如果说土耳其和印度等国的惊涛骇浪有所退潮，那么看来这波浪潮正波及其他新兴市场国家。

比如，尼日利亚市场出现暴跌。尼日利亚为大宗商品出口国，对中国经济增速变化反应敏感，而且一直到不久之前，尼日利亚都还是前沿市场投资的热门标的。

尼日利亚明年将举行大选，总统GoodluckJonathan日前却撤换四名内阁成员，之前尼国货币奈拉触及两年低位，汇率贬势只靠着央行干预而稍有缓解。

货币走软使尼日利亚通胀前景更加恶化，尼日利亚国内出售的80%左右的商品都来自进口。

非洲另一个商品出口国--加纳，其货币塞地也跌至纪录低位。

**储备下滑**

尼日利亚(奈及利亚)也是硬货币储备逐渐枯竭的新兴经济体之一--过去一年下降7%。

截至1月的一年，17个重要新兴经济体中，包括俄罗斯、南非和印尼等11个经济体的储备都见下降，因曾经盛极一时的投资资金流入日益缩减，且对中国贸易也下滑。

而这又连带削弱央行在紧张局面下支撑本币的能力。

CrossBorder Capital总经理MichaelHowell表示，近来中国经济数据欠佳提醒投资者，许多新兴市场对这个全球第二大经济体是相当敏感的。

“危机结束了吗？还没有。新兴市场实质汇率必须进一步下降。”Howell称。

“你会因为哪块香蕉皮而摔跤？我相信可能是中国的疲弱数据，抑或外汇储备开始大幅减少的迹象。”

他指出英国和美国从1930年代大萧条复苏的速度，都比首重货币纪律的法国要快。

那可能蕴酿出新兴市场新一轮以邻为壑的货币竞贬。哈萨克斯坦或许已经开始了，哈萨克斯坦货币腾格(tenge)受其重要贸易伙伴俄罗斯卢布疲弱的刺激，本周重贬19%。

“1930年代历历在目的教训告诉我们，本币率先贬值的国家，会最快脱困。哈萨克斯坦正循着这套剧本走。”Howell说。

**引爆点**

美联储12月开始削减刺激举措规模，目前为止尚未大幅推高美国公债收益率，该收益率仍在去年5-6月水准下方。

但那或许只是因为削减购债的实质效应尚未显现，因随着经济复苏和美国预算赤字缩减，美国财政部也减少发债。

对冲基金SLJ MacroPartners合伙人任永力指出，相较整体债券发售数量，美联储每月购债规模降至550亿美元之前，都不会显现实际影响。

“美联储减码购债大约要到4月才能赶上财政部减少发债。”任永力称。“这或许有助说明，为什么尽管美联储决定要减码了，2013年第四季和2014年初股价还有那么好的支撑力道。”(完)