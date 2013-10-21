博客：政治争斗成美国经济面临的最大风险

记者 Andy Sullivan

美国政府如今要形成共识也许很难，但很多企业高管和分析师似乎已经达成了一个共识，那就是美国经济面对的最大风险因素，恐怕正是民选出来的政治代表。

最后关头的预算与债务危机、不加区分的支出削减以及政府关门16天，这些也许并不足以把美国经济重新推入衰退。

但根据最近的估算，美国这几年来的政策失误，已经大大拉低经济增长，并造成大约200万人失业。

一些分析师说，急剧的支出削减是很大的一个原因。但是由危机驱动的国家治理，或许也造成了企业囤积现金，而不是投资于新的工厂和设备或是招聘工人。

“我越来越觉得，我们的经济没有增长更快的原因，就是美国政府和国会造成的不确定性，”穆迪旗下Analytics的首席分析师Mark Zandi表示。

国会周三投票通过决议，结束政府关门，并将政府借款权限延长至明年2月。但协议并未解决最初导致危机的基本根源--这令很多人担心几月后僵局还会重演。这项计划引发了一场讨论，试图促成更加持久的预算协议，但鲜有人预计能够成功。

“危机一次接着一次，已经给经济造成了不利效应，”Potomac Research Group的分析师Greg Valliere表示，“如果你在企业，这种环境下你怎么制定计划？”

知名的CEO也同意这个说法。

“跟我交流过的CEO大多表示，他们看到了业务因为这个原因而放缓，”贝莱德CEO Laurence Fink在周三的采访中说，“我跟多位CEO开了一个电话会议，听到一个普遍说法是，这种情况造成了美国的消费放缓，也因此已经影响到经济--而且是在我们需要更多岗位的时候，却影响到了岗位创造。”

不是所有分析师都认为，国会政治游戏对经济造成了重大影响。虽然债务上限担忧在过去一周来拉高政府借款成本，但增幅是微小的，而且美国股市标普500股指仍然守在历史高点的附近。

**缓慢的复苏进程**

但自2008-2009年衰退以来的复苏进程一直极为缓慢。

尽管现在美国经济总产值比衰退前要高，但民间投资水平仍低于2007年。雇主招聘员工的速度也慢于衰退前水平。

自金融危机缓解以来，国会频频有大动作。民主党2010年通过了医疗体制和金融业的全面改革，无论功过如何，都是对美国后工业经济的两大支柱施加了痛苦的变革。

公众对于医疗法的不安情绪，帮助共和党2010年赢得众议院控制席位，标志着分治政府时代的到来，从而导致在税收和支出等问题上反复出现对峙僵局。2011年4月政府接近关门引发当年7月和8月出现债务限额僵局，将美国带到违约边缘，并造成美债首次遭降评。

就像最近这次危机，国会在最后时刻避开了灾难。但边缘政策将消费者信心压至谷底，且这种情况延续了数月之久。标普500指数大跌17%，用了六个多月时间才收复失地。

债务限额协议要求大幅削减国会须年年审批的国防、高速公路建设、科学研究以及其他形式的可自由支配支出。

经过另一轮边缘政策后，美国于今年1月达成的另一份预算协议包括了增税以帮助进一步缩减预算赤字。

两份协议均未解决医疗与退休支出问题，而这些问题对美国长期财政体质构成最大威胁。由于未能削减这些计划，也没在其他方面找到节支渠道，促发3月一轮具有破坏性的减支行动--自动减支生效。

随着经济好转，这些举措帮助美国预算赤字与GDP之比从2011年的8.7%下滑，预计9月30日止财年占比降至3.9%。

但这一切代价巨大。

**未创造就业**

在周一公布的报告中，Macroeconomic Advisers估计，如果国会将非必要性支出维持在2010年时的水准，那么今天就能为120万个美国人提供工作机会。

该预测公司估计，华府行事的不稳定，进一步丢掉了90万个工作岗位。

Zandi估算，财政撙节影响了225万个工作岗位。没有这些举措，失业率现在应该是6.3%，而不是7.7%。

甚至有许多不认同政策不确定性冲击经济的人，也都认为减支和加税应该要更缓慢的逐步推进。

“财政整顿对经济造成很大的拖累，”Capital Economics分析师Paul Ashworth表示。

国际货币基金组织(IMF)曾在6月时指出，美国的减赤举措“过快且设计不佳”，并称自动减支使得美国今年经济成长几近腰斩。

Associated General Contractors of America首席分析师Ken Simonson表示，建设公司认为联邦工程在过去几年大幅减少。政府关门，让他们无法使用联邦电子确认系统来查核工人的移民状态，或得到建筑许可。这样的延宕对试图为新建案融资的建商造成很大的不便。

尽管华府可能需要为商业街业务冷清负责，但其对华尔街可能没有多大的影响力。

许多分析师原本预估，美联储上个月将缩减购债规模。国会的动荡意谓着到明年前可能会按兵不动。

“我认为市场正开始学习如何与华府的运作失灵相处，”Valliere表示。(完)