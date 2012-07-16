金正恩亲信李英浩被解除党职

朝鲜官方新闻社周一报导称，朝鲜高级军方官员、与该国新领导人关系密切的李英浩因病被解除所有政治职务。从报导中无法知晓李英浩是否被解除军方职务。据韩国政府资料显示，李英浩今年70岁,是朝鲜新领导人金正恩政权内部阶层的核心人物之一。图为李英浩(左)与金正恩。