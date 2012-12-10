政局不稳将令意大利成为欧元区危机核心问题

* 蒙蒂将在2013年预算法案通过後辞职

* 大选可能在2月举行

* 贝卢斯科尼将做为中右翼党派候选人参选

路透米兰12月9日电---在意大利总理蒙蒂表示将提前辞职後,该国政治危机可能会早于预期爆发,料将推高意大利政府的借贷成本,并令欧元区局势再度紧张.

蒙蒂周六出人意料地表示,将会在明年预算法案通过後辞职,这令2月举行大选的可能性升高,何人将继任总理充满不确定性.蒙蒂任期定於4月结束.

银行业人士和分析师称,最大的政治风险将是,前总理贝卢斯科尼可能利用人们对蒙蒂倡导的结构改革愈发失望的机会回归.

欧亚集团(Eurasia Group)全球政治风险研究部欧洲主管Wolfango Piccoli表示,"投资者最担心的不是提前大选,而是大选的结果."

"可能会出现分散的议会,继而产生一个拼凑出来的联合政府,其推动必需的结构改革的能力受到严重限制,"他并称.

贝卢斯科尼上周撤出对政府的支持引发了这场政治危机,他已经宣布以反对蒙蒂的撙节举措为政治纲领参选.贝卢斯科尼指责这些举措将意大利推入衰退的漩涡.

一位要求匿名的资深意大利银行业人士称,"市场显然不会喜欢贝卢斯科尼最新的动作.贝卢斯科尼回归对意大利财政和实体经济可能是场灾难."

贝卢斯科尼所在的中右翼自由人民党(PDL)在民意调查中落後中左翼的民主党(PD)至少16个百分点,并落後于喜剧演员Beppe Grillo领导的五星运动(5-Star Movement),其利用公众对主流政治阶层的愤怒赢得支持.

但身为媒体大亨的贝卢斯科尼过去曾让民调预测专家感到疑惑,他可能会使用反欧元、大众化的言论赢得支持,并使中左翼政党难以获得议会绝对多数.

**民粹主义的威胁**

甚至在蒙蒂宣布辞职之前,意大利政府与自由人民党的对峙局面周五就已将意大利10年期公债较可比德债的利差推升至323个基点.这仍远低於去年危机最严重时所及的高位553个基点.

另一位资深意大利银行人士表示,他预计意大利10年期公债较德债利差周一将蹿升80个至150个基点.

银行人士称,若利差回升至去年所及高位,估计意大利将不得不为其2万亿(兆)欧元的公共债务支付450亿欧元(580亿美元)的额外利息,更别说企业和贷款机构所面临更高的融资成本.

分析师们称,市场原本认为蒙蒂之後的新政府将继续沿用他的经济政策.近几个月来,欧洲央行购买受困欧元区国家公债的承诺,一直在提振市场人气.

但他们称这不应被视为理所当然.

即便中间偏左领袖Pierluigi Bersani如预期赢得大选,他亦不可能获得足够多数票的支持,来推动意大利所需这类不受欢迎的改革举措.

评级机构标普警告称,意大利面临到2013年下半年经济衰退都无法改善的巨大风险.其并称不确定下一届联合政府是否能继续坚守蒙蒂制定的架构性改革日程.

虽然意大利差不多满足其2012年融资需求,但明年仍需再融资约4,200亿欧元.该国是欧元区最大的主权债务国.

意大利公债收益率(殖利率)不断上扬,可能会引发对该国债务可持续性的忧虑,并有可能冲击因欧洲央行购债承诺而有所改善的市场信心.

这可能也将西班牙拉回深渊.西班牙一直在犹豫是否申请欧盟救助.

"我猜意大利将再次出现2011年末那种压力,当时各天期公债收益率均升至难以为继的水平,"IHS Global Insight的Raj Badiani说.

他和几位意大利高层同僚都不排除由蒙蒂再次领导一届专家型政府的可能性,而且意大利也可能会被迫向欧盟申援.(完)

--编译 张荻/兰秀娟/梁睿雪;审校 李爽/龚芳

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